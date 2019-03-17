تشكيل لجان الإمارات استعداداً للانتخابات المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد برئاسة معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة، تشكيل لجان الإمارات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتعد لجان الإمارات أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي ستعمل عن كثب في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة.

وناقشت اللجنة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، واطلعت على دراسة بشأن تطوير الأنظمة الذكية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تم إعدادها من لجنة الأنظمة الذكية، والتباحث في سبل تطوير العملية بما يواكب جميع التطورات التي تساهم في التجربة الانتخابية المقبلة وتسهيل إجراءاتها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: