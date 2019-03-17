دبي تتهيأ.. برمجة الروبوت وهندسة الطاقة والجينوم والفضاء مهن المستقبل

المصدر: دبي - البيان

مع تسارع التطوّر الذي ينعكس على مهن المستقبل، يتساءل الكثيرون حول التخصصات التي يجب عليهم طرق أبوابها.. دراسة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تجيب عن هذه التساؤلات، إذ أظهرت نتائج الدراسة حول مستقبل تخصصات ووظائف وبيئة العمل في دوائر حكومة دبي أن أهم 10 وظائف ستستحدث في المستقبل هي: مهندس تكنولوجيا الطاقة ومبرمج الطبيب الذكي ومبرمج مواقع وبرامج ذكية ومهندس إلكتروني ومهندس طباعة أجهزة 3D ومهندس طب حيوي (الطب الجينومي) وعالم فضاء ومهندس ذكاء اصطناعي ومهندس زراعة (الزراعة الحيوية) ومصمم ومبرمج روبوت (الجندي الذكي).

أما أهم 10 وظائف ستلغى في المستقبل حسب رأي جيل الألفية فهي: موظف خدمة العملاء والمعلم والطبيب العام والصيدلي والشؤون الإدارية وإدارة الأعمال وسائق وسائل المواصلات ومهندس النفط ومهندس معماري وموظف موارد بشرية وموظف القضاء والمحاماة والطيار. وأوصت الدراسة بوضع خطة وطنية لإعداد منظومة موارد بشرية متطورة ومواكبة للمستقبل على المدى المتوسط في دوائر حكومة دبي تحقق هدفها خلال سنتين، ويشارك فيها ممثلون عن الدوائر المحلية الحكومية وشبه الحكومية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ مبرمج الطبيب الذكي ومهندس الجينوم أبرز وظائف المستقبل