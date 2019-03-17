سعود بن صقر يطلع على برامج ومبادرات تعزيز قيم المواطنة

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وذلك بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من معالي الوزير الزعابي على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاتحادية والوطنية ومسيرة الدولة التنموية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والتي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

وتطرق اللقاء الذي حضره الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان إلى البرامج والمبادرات المختلفة التي تتبناها الدولة والتي من شأنها تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية وتوفر الحياة الكريمة للمواطنين وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيد العالمي.