محمد بن زايد يستقبل رئيس زيمبابوي

المصدر: وام

وصل إلى البلاد اليوم ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة في زيارة عمل للدولة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال .. معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويرافق الرئيس الزيمبابوي وفد يضم الفريق سيبوسيسوز وزير الخارجية والتجارة الدولية وميثولي نيكوبا وزير المالية وتطوير الاقتصاد ووينستون شيتاندو وزير التعدين وتنمية المناجم و اللواء فيليب فاليريو سيباندا قائد قوات الدفاع.