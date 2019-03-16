عبدالله بلحيف النعيمي: 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان في حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة "مستقبل الإسكان والمشاريع التنموية"، أن القيادة الرشيدة وضعت أسس تسير عليها حكومة دولة الإمارات للإعلان عن نتائج ملموسة على أرض الواقع ضمن التخطيط المستقبلي لإنشاء أحياء سكنية عصرية لاستقرار الأسرة المواطنة ودعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده.

وأوضح النعيمي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال الست سنوات المقبلة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وأضاف: تتضمن القرارات رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى.

وأشار إلى أن عدد المساكن الفردية قيد التنفيذ بلغ في عام 2019 إلى 10746 مسكناً بقيمة 6.98 مليارات درهم كما ينفذ البرنامج 1990 مسكناً ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 2.7 مليار درهم، ضمن حزمة المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ والمستقبلية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع الإسكانية المتوقع تسليمها خلال العام الحالي وحتى العام 2025 تشمل 17873 مسكناً فردياً بقيمة 17.32 مليار درهم بالإضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 5 مليار درهم