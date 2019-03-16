شرطة أبوظبي تضبط أسيويا يصطاد في مناطق محظورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، عن ضبط شخص آسيوي لمخالفته قانون صيد الأسماك والكائنات البحرية، بارتكابه مخالفة الصيد باستخدام شباك الصيد والقراقير داخل إحدى المحميات البحرية في منطقة الظفرة، وهي من المواقع المحظور الصيد بها وغير المصرح بدخولها.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الصيد الجائر يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية، ويعد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

وأهابت الشرطة بملاك الشاليهات متابعة سلوكيات وممارسات العاملين لديهم، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقانون وتعزيز ثقافة احترام القانون، وحثهم على البعد عن الصيد الجائر باستخدام شباك الصيد والقراقير والممارسات الخاطئة، والإبلاغ عن هذه التجاوزات والممارسات، لكيلا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى تعاونها الدائم والمستمر مع هيئة البيئة - أبوظبي وكافة الجهات المعنية؛ لتأمين المجتمع من المخاطر التي تتسبب فيها هذه المخالفات.