الطاير يفتتح مركز المتكاملة لفحص وتسجيل المركبات في القوز

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مركز المتكاملة لفحص وتسجيل المركبات في منطقة القوز، الذي يعد من أكبر مراكز الفحص الفني والتسجيل في دبي، حيث يقع على مساحة 140 ألف متر مربع، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وقام طر الطاير بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح المركز رسمياً، بحضور عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، والسيد يحيى القلم نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمركز القلم للمركبات، وتجول في مرافق المركز الذي يقدم خدمات فحص وتسجيل المركبات، وتأمين المركبات، وخدمات لوحات أرقام المركبات، وفحص وتصدير المركبات، إلى جانب خدمة غسيل وصيانة وصبغ وتلميع المركبات، وخدمات إصلاح الإطارات وصيانة كهرباء ومكيف المركبة.

وتفقد حارات الفحص التي يبلغ عددها 6 خطوط (حارات) لفحص المركبات بمختلف أحجامها إلى جانب موقع خاص لفحص الدراجات، كما تفقد قاعة الخدمة، والخدمات الإضافية التي يقدمها المركز، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمركز بنحو 1800 مركبة يومياً، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للخط الواحد بنحو 25 مركبة في الساعة الواحدة، ويقدم المركز خدماته للمتعاملين من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

واطلع على الخطوات التي تمر بها عملية فحص المركبة والتي تبدأ باستقبال المركبة وتصوير لوحة الأرقام، ثم يتم التخاطب مع النظام المروري من لحظة دخول المركبة لخط الفحص، بعدها يتم فحص الأجزاء الخارجية للمركبة من الأنوار الأمامية والخلفية، ثم فحص الفرامل وأجهزة التعليق، يليها فحص أسفل المركبة والشاصي عبر تقنية تصوير حديثة قادرة على كشف الأعطال.

واستمع الطاير لشرح من السيد يحيى القلم، عن المقومات التي ينفرد بها مركز المتكاملة لفحص وتسجيل المركبات، حيث زود المركز بأحدث التقنيات العالمية في مجال فحص المركبات، التي تسهم في دقة وسرعة عملية الفحص، كما يوفر المركز خدمات ذكية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف والأجهزة اللوحية، مشيراً إلى أن المركز يعتمد أحدث التقنيات العالمية المعتمدة في مجال المراقبة والأمن، منها شاشات مراقبة موزعة أمام خطوط الفحص لمراقبة الزمن المستغرق وكفاءة الفاحصين، وكذلك شاشات مراقبة في غرفة التحكم المركزية تبين الحالة التشغيلية في كل خط، وشاشات مراقبة لصالة خدمة المتعاملين لمتابعة سير العمل فيها.

وأعرب مطر الطاير في ختام جولته التفقدية عن ارتياحه لما شاهده من حرص إدارة المركز على توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال فحص المركبات، وكذلك اهتمامه بتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، والاهتمام بالحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة.

وأكد الطاير التزام هيئة الطرق والمواصلات بتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين وفق المعايير العالمية المتبعة في خدمات فحص وتسجيل وترخيص المركبات، مشيراً إلى أن التوسع في افتتاح مراكز فحص المركبات يأتي في إطار حرص الهيئة للوصول للمتعاملين في مختلف المناطق بهدف توفير عاملي الوقت والجهد من خلال انتشار هذه المراكز في مختلف مناطق الإمارة وتحديداً المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف: أن افتتاح مراكز جديدة لفحص وتسجيل المركبات يتم من خلال دراسة ميدانية شاملة لاختيار المواقع المناسبة، حيث يزور فريق الدراسة المواقع المراد إنشاء المراكز الجديدة فيها، والنظر في عدة أمور مهمة منها الكثافة السكانية للمنطقة، وعدم وجود مركز قريب نسبياً لموقع الفحص الفني الجديد، وعدم التأثير على حركة السير في الطرق المحيطة بالمركز، إلى جانب مراعاة الزيادة المضطردة لعدد المركبات في الموقع المحيط بالمركز الجديد.