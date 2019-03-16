حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الطنيجي والحمودي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم عبدالله أحمد بن جمعة الطنيحي بمناسبة زفاف نجلها عبدالرحمن إلى كريمة سعيد ربيع أحمد الحمودي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده التهاني والتبريكات لذوي العروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

وحضر الحفل - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للمعارض - الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، و عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.