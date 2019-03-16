العالم فُجِع بجريمة كراهية مروّعة حصدت أرواح عشرات الأبرياء

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس، بياناً بشأن الجريمة المروعة بحق المصلين الآمنين في نيوزيلندا ذكرت فيه أنه في الوقت الذي اتفقت فيه كل قيادات العالم السياسية والدينية والمنظمات الإنسانية على تجريم الكراهية والعنصرية والإرهاب، فُجِعت نيوزيلندا والعالم أجمع بجريمة كراهية مروعة، حصدت أرواح العشرات من الأبرياء وهم يصلون في مسجدين هناك.

تضامن

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة: «إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن بلد التسامح والتعايش الحضاري دولة الإمارات تدعو قوى الخير والسلم واحترام قيم الإنسان العليا للتضامن والتسامح بديلاً محتماً عن ثقافة الكراهية والتحريض والمفاهيم النمطية البالية عن الآخر في عصر التعايش الحضاري، الذي يريد دفن الأحقاد والانفتاح على تكامل الأجناس والثقافات والقيم والحضارات، لما في هذا من الثراء وتبادل العطاء واستقرار وازدهار الدول والشعوب كافة، رحم الله الشهداء الأبرياء، والتعازي لأسرهم ولحكومة نيوزيلندا وشعبها الودود المحب للسلام في هذا المصاب الأليم».