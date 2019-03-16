«الجواز» الإماراتي يعزز صدارته عالمياً بدخول 169 دولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

عزز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول عالمياً من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 169 دولة من دون تأشيرة مسبقة، منها 114 دولة دون تأشيرة، و55 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول إلى أرض المطار، وذلك وفق التحديث الأخير لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات العالمية، بعد الإعلان عن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية بين الإمارات وكولومبيا مؤخراً.

وبحسب المؤشر العالمي أصبح الجواز الإماراتي متصدراً المركز الأول عالمياً من حيث القوة بفارق نقطتين عن الجواز الألماني، الذي عزز موقعه في «المركز الثاني عالمياً» بدخول 167 دولة.