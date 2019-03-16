الإمارات تشارك في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة

المصدر: دبي - وام

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي انعقدت في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

وركزت أعمال الدورة الحالية للجمعية على موضوعين رئيسيين هما إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاستهلاك والإنتاج المستدامين الملهم للدول، وحض الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والأفراد على إيجاد حلول مختلفة وإلقاء نظرة نقدية على أنماط استهلاكهم وإنتاجهم.

وفي كلمة دولة الإمارات التي ألقتها عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة نوهت بأنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمعالجة المشكلات البيئية، إلا أن تأثيراتها لا تزال محدودة نتيجة تزايد الضغوط والتحديات بشكل متسارع.

وأضافت: «كما أن اعتماد العديد من الدول في معالجتها لهذه المشكلات على الحلول التقليدية، لم يعد ملائماً لمواكبة التغير السريع في المشهد البيئي العالمي، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إيجاد مقاربات وحلول مختلفة تعتمد بصورة رئيسية على الإبداع والابتكار».

وأشارت العبدولي في الكلمة إلى أن دولة الإمارات ومنذ وقت مبكر اعتمدت في تعاملها مع المشكلات البيئية على الحلول المبتكرة بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة الذي عزز تحول الإمارات إلى حاضنة ابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن جهود الدولة في العمل من أجل البيئة على المستوى المحلي تشمل التوجه لإنشاء وتطوير منظومة اقتصاد دائري متكاملة تضم العديد من المشاريع البيئية ومنها تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة.