المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يعقد مؤتمراً في طاجيكستان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعقد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد البشرية الطاجيكية، ومنظمة الأمن والتعاون الدولية بأوروبا والسلك الدبلوماسي في جمهورية طاجيكستان مؤتمراً دولياً حول دبلوماسية المياه والطاقة تحت شعار «الماء يجمعنا» يوم الاثنين المقبل الموافق 18 مارس وتقام فعالياته بفندق هيلتون بالعاصمة دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان.يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة بأوراق عمل من عدة وزارات ومؤسسات حكومية بالدولة منها وزارة الطاقة بأبوظبي، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، ومؤسسة «وطني الإمارات»، ومؤسسة خليفة بأبوظبي كما يشارك أكاديميون من بعض الجامعات بالدولة.