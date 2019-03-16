«كهرباء دبي» تُنظم فعاليات ترفيهية في مراكز رعاية الطفل

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الفعاليات والأنشطة في مراكز رعاية الطفل التابعة لها، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس كل عام.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تخصيص يوم للطفل الإماراتي يؤكد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنشء الجديد، حاضر اليوم وأمل الغد، وحرص القيادة الرشيدة على حماية حقوق جميع الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، فأطفالنا أمانة يجب علينا الحفاظ عليها وتوفير جميع أشكال الدعم اللازم لتنشئتهم في بيئة صحية نفسياً واجتماعياً تسهم في ترسيخ بيئة معرفية داعمة لتطلعاتنا في تنشئة جيل متفوق شغوف بتحصيل العلوم والمعارف، قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل ومواصلة مسيرة البناء والتطور للوصول بدولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم».

وأضاف الطاير: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات لمساعدتهن على تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والشخصية، كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت مراكز لرعاية أطفال الموظفات وفق أرقى المعايير العالمية في التربية والتنشئة الحديثة، وتمتلك الهيئة اليوم أكبر عدد من مراكز رعاية الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي، وبلغت نسبة سعادة الموظفات عن هذه المراكز 98%، ما يعكس رضاهنّ عن المستوى المتقدم للرعاية والتعليم الذي توفره الهيئة لأبنائهن، إلى جانب الاستقرار النفسي الذي تحظى به الأمهات العاملات في الهيئة نتيجة لقربهنّ من أبنائهنّ أثناء تواجدهن في مكان العمل».

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة أنشأت أول مركز نموذجي لرعاية الطفل لأبناء الموظفات في مبناها الرئيس عام 2010، ثم افتتحت بعد ذلك مركز رعاية الطفل في المبنى المستدام في القوز، ثم في مبنى الهيئة في ورسان، ويصل إجمالي الأطفال في مراكز رعاية الطفل الثلاثة إلى 190 طفلاً.

تضمنت الاحتفالات قراءة قصص للأطفال حول التراث الإماراتي وإشراكهم في أنشطة تلوين وطهي أكلات شعبية لها علاقة بهذه القصص، وعرض أفلام فيديو حول حقوق الطفل، وألعاباً تراثية، وركناً للتصوير، والترويج لعروض «متجر ديوا» التي توفر خصومات حصرية للمنتجات الخاصة بالأطفال، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وغير ذلك من أنشطة وفعاليات نالت استحسان الأطفال وأولياء الأمور.