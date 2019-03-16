هزاع بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي أجمل التحايا إلى أم الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أجمل التحايا لأم الإمارات في يوم الطفل الإماراتي لتصدرها هذه المسيرة البهية التي ستتواصل بقيادتها وحكمتها؛ لأن الطفولة السليمة تصنع المستقبل الزاهر.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «مسيرة حافلة بالإنجازات والمبادرات الخلاقة قطعتها الإمارات على درب تنمية الطفولة وحقوق الطفل وفي #يوم_الطفل_الإماراتي أجمل التحايا لأم الإمارات لتصدرها هذه المسيرة البهية والتي ستتواصل بقيادتها وحكمتها لأن الطفولة السليمة تصنع المستقبل الزاهر».

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأطفال بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، مشيراً سموه إلى إطلاق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة السلامة الرقمية للطفل.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «برؤية قيادة الإمارات الحكيمة، نطلق اليوم مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة السلامة الرقمية للطفل بهدف تعزيز سلامة أطفالنا وجودة حياتهم الرقمية، ويسعدني أن أهنئ كل أطفالنا بمناسبة يوم الطفل الإماراتي».

وبالمقابل شكرت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على إطلاقه مبادرة السلامة الرقمية للطفل في #يوم_الطفل_الإماراتي بالشراكة بين @Happyuae و @moiuae. وقالت جودة الحياة الرقمية جزء أساسي من جودة حياة المجتمع، وتعزيز السلامة الرقمية للطفل يشكل أحد أهم عناصر جودة الحياة الرقمية من خلال مبادرة السلامة الرقمية للطفل سنعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص على توفير الأدوات والمنصات التي تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم في العالم الرقمي والحفاظ على سلامتهم وجودة حياتهم الرقمية.