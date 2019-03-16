«أمان» رأس الخيمة يحتفل بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتح الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، أمس، ملتقى «طفلي متسامح» الذي نظمه مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، في مركز راك مول التجاري، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المراحل العمرية، وبحضور مسؤولي ومديري الدوائر المحلية.

وأكدت خديجة محمد العاجل الطنيجي، مديرة مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، أن الطريق إلى المستقبل يبدأ برعاية الطفل ونشأته، فقد أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بتعزيز مشاركات أطفالنا في بناء مستقبل دولة الإمارات، بهدف الحفاظ على الريادة وتحقيق سعادة المجتمع، حيث تعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وكانت سبّاقة لجعل أطفال العالم يعيشون في أمان وسعادة.

وأشارت إلى أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بجعل يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي، يشجع المجتمع الإماراتي على الإبداع والابتكار في برامج ورعاية الأطفال، مؤكدة أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمرحلة الطفولة بهدف نشر التوعية بحقوق تلك الفئة لكي تنمو في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم.