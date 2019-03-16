جواهر القاسمي: نعقد الأمل على تطلعات الأجيال القادمة

المصدر: الشارقة ـ وام

قالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمفكرين: «قرابة أربعين عاماً كانت التحديات كبيرة، لكن عزيمة أبناء مجتمعنا كانت أكبر. اليوم نعقد الأمل على تطلعات الأجيال الجديدة بالطموحات نعمل، وبالإصرار نرى الأحلام واقعاً».

وأضافت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «قبل قرابة أربعين عاماً أدركنا معاً أن لأطفالنا عيوناً واعدة، وأن لفتياتنا همماً صاعدة، وأن لشبابنا آفاقاً رائدة، وأدركنا أن الاستثمار أجدر أن يكون في الإنسان، فانطلقت آنذاك حكاية التمكين، وتلك حكاية تروى، حتى غدت اليوم الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين. قبل قرابة أربعين عاماً كانت الرؤى، وكان سلطان ملهمنا، وكانت إمارتنا قصة للنمو والازدهار».

جاء حديثها ضمن فيديو قصير أطلقه مكتب الشارقة صديقة للطفل، الجهة المعنية بمتابعة وتنفيذ مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

وكان مكتب الشارقة صديقة للطفل قد نفذ بالتعاون مع المؤسسات المعنية والدوائر الحكومية والمجتمع المدني في الشارقة، مشروع «الشارقة صديقة للطفل»، وهدف المشروع الذي يحمل شعار «بداية صحيحة لمستقبل أفضل»، إلى تأسيس حياة صحية من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة للأمهات المرضعات وتشجيع الرضاعة الطبيعية لما تحمله من فوائد للأم والطفل.

وساهم هذا المشروع في تتويج الشارقة بلقب أول «مدينة صديقة للطفل» على مستوى العالم في العام 2015، من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وذلك بعد تنفيذه أربع مبادرات يتم تطبيقها مجتمعة للمرة الأولى على مستوى العالم.