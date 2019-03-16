معرض تثقيفي في أبوظبي احتفالاً باليوم العالمي للدفاع المدني

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي في معرض تثقيفي بحديقة أم الإمارات في أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع باشتراطات السلامة العامة والوقاية من الحرائق.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أن الفعالية تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار«أطفالنا مسؤوليتنا»، وذلك للتعريف بجهوده في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من مخاطر الكوارث الطبيعية والبشرية وتعزيز ثقة الجمهور بخدماته المتطورة.

وأوضح الرائد ياسر محمد العلوي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، أن المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، يأتي في إطار تعزيز توعية الجمهور وتعريفهم باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق المنزلية.