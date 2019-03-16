وفد من شرطة أبوظبي يطّلع على تجربة مجلس أصحاب الهمم بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن زيارة تهدف للتعرف على تجربة المجلس، وكان في استقباله المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، وعدد من أعضاء المجلس.

ورحب المقدم الدكتور الرميثي بالوفد الزائر الذي ضم المقدم نهال عبد الرحمن عبد الغفور، والرائد فهد خليفة الخييلي، مؤكداً حرص المجلس على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتعزيز التعاون المشترك بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، تحقيقاً للسياسة الوطنية لأصحاب الهمم، واستراتيجية دبي 2020 (مجتمعي... مكان للجميع) لتكون دبي صديقة لأصحاب الهمم بالكامل بحلول ذلك العام.