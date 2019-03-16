أمل القبيسي: المغرب شريك استراتيجي للإمارات

المصدر: الرباط - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن المغرب شريك استراتيجي للإمارات على مختلف الصعد والمستويات، وأن المشروعات المشتركة تجسد نجاح الشراكة الإماراتية-المغربية، وتفتح آفاقاً واعدة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك بمناسبة زيارة معاليها والوفد المرافق خلال تواجدها في المملكة المغربية الشقيقة عددا من المشاريع الإماراتية التي يجري تنفيذها في العاصمة الرباط في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. شملت زيارة وفد المجلس عدداً من المشاريع الاستثمارية الإماراتية لشركة «إيجل هيلز» منها مشروع مارينا سلا على ضفتي ابي رقراق، ومشروع المجمع الفندقي الفيرمونت ومجمع الرباط سكوير، وعددا من مشاريع شركة القدرة العقارية في الرباط مثل فندق فور سيزنز قصر البحر من فئة الـ 5 نجوم.

وأشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي بهذه المشروعات، مؤكدة أنها تجسد نجاح الشراكة الإماراتية-المغربية، وتفتح آفاقا واعدة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا في المجال الاقتصادي، منوهة أن المغرب شريك استراتيجي لدولة الإمارات على مختلف الصعد والمستويات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية.

ضم وفد المجلس كلاً من: أحمد يوسف النعيمي وخالد علي بن زايد الفلاسي وأحمد محمد الحمودي وجاسم عبد الله النقبي وسعيد صالح الرميثي والدكتورة نضال الطنيجي وناعمة الشرهان وعائشة بن سمنوه، ومحمد أحمد اليماحي.. بحضور علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية وأعضاء السفارة ومنسق مجلس النواب المغربي وفريق عمل شركة «إيجل هيلز» بالرباط.

مأدبة عشاء

إلى ذلك، أقام علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية مأدبة عشاء على شرف معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي خلال زيارة المملكة المغربية التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين، وشارك في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر مجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. حضر مأدبة العشاء عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى المملكة المغربية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: أحمد يوسف النعيمي وخالد علي بن زايد الفلاسي وأحمد محمد الحمودي وجاسم عبد الله النقبي وسعيد صالح الرميثي والدكتورة نضال الطنيجي وناعمة الشرهان وعائشة بن سمنوه، ومحمد أحمد اليماحي وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس وعلي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية، إضافة إلى أعضاء وموظفي السفارة والملحقية العسكرية لدولة الإمارات في المغرب.

وأشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي بالدور المهم والمتميز الذي تقوم به سفارات دولة الإمارات في شتى دول العالم لخدمة مصالح دولة الإمارات والمواطنين، معربة عن عظيم الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ما تحققه الدبلوماسية الإماراتية من تطور وتقدم في المحافل الإقليمية والدولية.

ومن جهته أكد علي سالم الكعبي أن الزيارة المهمة التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى المملكة المغربية تعكس وشائج الأخوة والصداقة التي تربط بلدينا الشقيقين.