حمدان بن زايد يزور حمدان المنصوري في المستشفى

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، في مستشفى النور بأبوظبي للاطمئنان على صحته، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين وتفقد أوضاعهم.

واطمأن سموه على الوضع الصحي للمنصوري وسير علاجه، متمنياً له الصحة والعافية والشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب العقيد حمدان سيف المنصوري عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذه الزيارة التي تجسّد مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الحكيمة لأبنائها المواطنين سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.