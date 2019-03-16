المناطق البرية في العين تجتذب العائلات للاستمتاع بالأجواء الخلابة

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

هطلت صباح أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدة ضواحٍ في منطقة العين الخضراء في ساعات الصباح الأولى، وامتدت فترات متقطعة مساء أمس، ورافق سقوط الأمطار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما شهدت المناطق البرية في العين ولا سيما في ناهل وبدع بنت سعود والمرتفعات الرملية إقبالاً كبيراً من جانب العائلات وذلك للاستمتاع بأجواء الطقس عقب هطول أمطار الخير التي غمرت مناطق العين، ولقضاء أمسية سعيدة مع بشائر الرحمة والخير.

داعين الله عز وجل أن يستمر هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة وذلك لترتوي الأرض وتزدهر بالخير، إضافة إلى إدخال الفرحة والبهجة على الجميع مع بشائر الخير، مثمنين الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالعين لتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة على جميع الطرقات بمدينة العين، وذلك لمواجهة كافة الحالات الطارئة.

وناشدت إدارات الدفاع المدني السائقين القيادة بحيطة وحذر أثناء سقوط الأمطار، وعدم السرعة والتأكد من فرامل وسلامة السيارات وعدم التجمهر عند أماكن السيول والوديان.

وكذلك مطالبة الجمهور بالابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار، وعدم التجمهر أثناء الحوادث. كما تشهد الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في موسم الأمطار تواجداً أمنياً من خلال وجود دوريات وفرق مختلفة، بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.