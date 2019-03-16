«المبدعين العرب» يمنح شما بنت محمد بن خالد وساماً في الإبداع

المصدر: العين ــ البيان

حصلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الديني والثقافي وجمعية أجيال المستقبل، على وسام وشهادة «التفرد في الإبداع» تقديراً لجهودها المتميزة في مجال الثقافة والإبداع ومسيرتها الثقافية الحافلة، جاء هذا التكريم في اختتام فعاليات مهرجان بيئتنا مستدامة في دورته الأولى بمدينة العين أمس الأول، وتم التكريم من قبل اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، وبحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية وملف الاتحاد بالأمم المتحدة، وكوكبة من الشخصيات العامة.

وعلق الإذاعي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة على هذا التكريم قائلاً: جاء هذا التكريم بعد جهد دؤوب من جانب اللجنة والمناط بها اختيار الشخصيات المؤثرة على المستوى العربي وذات البصمة المميزة والتي تتألف من نخبة من أساتذة الإعلام والمثقفين في مصر والوطن العربي، مضيفاً إن اختيار اللجنة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ومنحها وسام وشهادة «التفرد في الإبداع»، جاء تكريماً لجهودها وعطائها اللامحدود في العديد من القطاعات، عبر طرح المبادرات التي كان لها الأثر الطيب على مستهدفيه.

تكريم

وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، عن سعادتها لهذا التكريم، مشيرة إلى أن ما تقدمه لوطنها وشعبها في دولة الإمارات يعد واجباً وطنياً، يستوجب على كل مواطن أن يقدم كل ما لديه في سبيل رفعة هذا الوطن.

كما استعرضت حزمة مبادرات أطلقتها مؤخراً والتي كان لها الأثر الإيجابي في المجتمع والميدان التربوي، مشيرة إلى مبادرة «التسامح زينة الفضائل»، والتي تؤكد وفق ما ذكرته الشيخة الدكتورة شما أن ثقافة التسامح تقوي العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وتعزز الشعور بالتعاطف والرحمة في قلوب وضمائر البشر، كما جاء ضمن تلك المبادرات «مهرجان قرائي» يتبنى طرح ابتكارات من شأنها جعل القراءة عادة يومية لكافة الأعمار السنية.