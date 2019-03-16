«جمارك دبي» تشارك في حوارات الابتكار لـ«التغير المناخي»

المصدر: دبي - البيان

شاركت جمارك دبي ممثلة بإدارة الابتكار في الخدمات مع نخبة من الجهات الرائدة والمبتكرة في فعالية حوارات الابتكار، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، لتعزيز الابتكار في الإمارات، وذلك تحت رعاية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتضمنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية تحدث خلالها مجموعة من الشخصيات المؤثرة في مجال الابتكار وروادها من القطاعين الحكومي والخاص، مثل الدكتور محمد المرزوقي من جامعة الإمارات، والمخترع الإماراتي أحمد مجان، والرائد خالد المزروعي من شرطة دبي، حيث تم مناقشة عدد من قصص النجاح في العمل المؤسسي، والتي ساهمت في تحويل الفرص الابتكارية والإبداعات إلى مشاريع وتطبيقات واقعية تخدم العمل الحكومي والمجتمع ككل، ما ساهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، ودعم توجهات الحكومة المستقبلية.

واستعرض حسام جمعة مدير إدارة الابتكار في الخدمات في جمارك دبي خلال الفعالية تجارب جمارك دبي في تطوير وتنفيذ حلول ابتكارية تستشرف المستقبل وتحقق الريادة في تطوير خدمات القطاع الجمركي، والتي تستند إلى منهجيات علمية حديثة وأدوات عملية لدعم مسيرة الابتكار، وتساهم في تذليل العقبات والتحديات لتحقيق رؤية جمارك دبي المستقبلية. كما استعرض أبرز ابتكارات جمارك دبي والتي أحدثت نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة، مما كان له دور رئيس في زيادة ثقة المتعاملين وسعادتهم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث حققت الدائرة النسبة الأعلى في سعادة المتعاملين بواقع 97.49 % بين دوائر حكومة دبي.