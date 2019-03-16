اتفاقية بين الإمارات وكولومبيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

المصدر: بوغوتا- وام

وقعت دولة الإمارات وكولومبيا على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين لحاملي جوازات السفر العادية.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ولوز ستيجا هارا نائبة وزير خارجية كولومبيا، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كولومبيا.

فيما استقبل الرئيس إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا في بوغوتا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

وبحث سموه والرئيس الكولومبي خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لكولومبيا مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس كولومبيا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والرقي.

ورحب رئيس كولومبيا بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة التي تعكس العلاقات المتنامية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك وتنميته في المجالات كافة.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تنمية أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونائبة وزير خارجية كولومبيا العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال غداء عمل أقامته تكريماً لسموه والوفد المرافق له.

وفي الختام عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع لوز ستيجا هارا، أكد سموه خلاله أن لقاءه مع نائبة وزير خارجية كولومبيا شهد مباحثات مثمرة وبناءة، حيث تم التطرق إلى العديد من مجالات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين، وقال سموه: «إن علاقة دولة الإمارات بجمهورية كولومبيا في تطور مستمر، حيث تشمل العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار والثقافة».

وأضاف سموه «بأنه يمكن لهذه العلاقة بأن تتوسع لتشمل التعاون في مجال الغذاء وقطاع الخدمات والسياحة».

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع جمهورية كولومبيا ضد محاربة التطرف والإرهاب.

وفي هذا السياق أشار سموه إلى أن دولة الإمارات أدانت بشدة الهجوم الانتحاري الذي حدث مطلع شهر يناير الماضي داخل فناء أكاديمية شرطة «سانتاندر» العامة في العاصمة بوغوتا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع حكومة كولومبيا وأهالي وذوي الضحايا.

وتابع سموه بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات قد حظيت مؤخراً بفرصة استضافة برنامج اللغة الإسبانية الذي وفرته الحكومة الكولومبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع جامعة «روزاريو» متقدما سموه بالشكر للجهات الكولومبية التي ساهمت في التنسيق لهذا البرنامج.

كما شكر سموه جمهورية كولومبيا على تأكيد المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أكد دعم الدولة لمشاركة جمهورية كولومبيا عن طريق توفير الخبرات اللازمة لها، وقال سموه «إن هناك حوالي 4000 مواطن كولومبي يعيشون في دولة الإمارات، ويساهمون في دعم العملية التنموية والاقتصادية للبلاد».

افتتاح السفارة

كما افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مقر سفارة الدولة لدى بوغوتا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كولومبيا.

وأزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولوز ستيجا هارا نائبة وزير خارجية كولومبيا الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى كولومبيا يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في المجالات كافة.

لقاء

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إرنستو ماسياس توفار رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كولومبيا - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.