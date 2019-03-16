بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وألمانيا في المجالات الشرطية

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، بمقر الوزارة، الدكتور ماركوس كيربر، وكيل الوزارة الاتحادية للداخلية والبناء والإعمار والأمن الوطني في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة بمناسبة تنظيم الأولمبياد الخاص العالمية التي تستضيفها أبوظبي.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية، إضافة إلى الاطلاع على تجربة وزارة الداخلية بدولة الإمارات في المشاركة بتنظيم الأولمبياد الخاص والفعاليات الكبرى.

حضر اللقاء العميد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعقيد أحمد سعيد المزروعي مدير عام التعاون الدولي بالإنابة بوزارة الداخلية.