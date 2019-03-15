رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يعزون حاكمة نيوزيلندا في ضحايا حادث كرايست تشرش الارهابي

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا أعرب فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في ضحايا حادث اطلاق النار الارهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا وأدى إلى سقوط عشرات الأبرياء ما بين قتيل و جريح.

و أدان صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته بأقوى العبارات هذه الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها أناس أبرياء بينما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في أمن وطمـأنينة .. مشددا على ضرورة محاربة الكراهية و التعصب و أكد أن المحبة و التعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم.

و نوه سموه إلى أن هذه الجريمة البشعة تؤكد مجددا أن الإرهاب لا دين له و أن التعصب و التطرف أصل كل شرر و بلية .. داعيا من دولة الإمارات العربية المتحدة بلد التسامح .. العالم أجمع إلى وقفة واحدة في مواجهة الإرهاب الأسود و التعصب الأعمي و الفكر المنغلق الذي يتسبب في سقوط أبرياء كل يوم بلا جريرة ارتكبوها.

و أعرب صاحب السمو رئيس الدولة في ختام برقيته عن خالص تعازيه لأسر الضحايا و الشعب النيوزيلندي الصديق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية في ضحايا هذا الحادث الاجرامي الآثم إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا ومعالي جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء النيوزيلندية.