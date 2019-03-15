بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

شهدت الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة.
حيث شهدت دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة سقوط أمطار الخير.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أمس، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.
#أمطار_الخير على دبي#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wrq0JTxmKK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 15, 2019
#أمطار_الخير على أبوظبي#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6ujK0H3KSw— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 15, 2019
#أمطار_الخير على الفجيرة#أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 15, 2019
تصوير- زيشان أحمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EOYNnptVml
تساقط #أمطار_الخير بصورة متوسطة على #دبي#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bNmtHw1L0j— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 15, 2019