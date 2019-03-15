بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

حيث شهدت دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة سقوط أمطار الخير.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أمس، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.