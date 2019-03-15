رئيس السنغال يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في واحة الكرامة، ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.واستعرض الرئيس السنغالي مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

جولة

كما زار ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير ، واستهل الوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامــح والتعايـــش والسلام بين مختلف شعــوب العالم.

وتجول ماكي سال والوفد المرافق له في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح.