سعود القاسمي: مسرح رأس الخيمة يزخر بالطاقات الشبابية المبدعة

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه، أمس، بمدينة صقر بن محمد، أعضاء مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني؛ بمناسبة فوز المسرح بجائزة الفرقة المسرحية المتميزة لعام 2018 على مستوى الدولة، والتي تقدمها جمعية المسرحيين في الإمارات.وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدور مسرح رأس الخيمة في دعم الحركة المسرحية والثقافية في رأس الخيمة والإمارات، ومساهمته في تشكيل الوعي الثقافي والفني من خلال المشاركة في مختلف المهرجانات والملتقيات المسرحية والفنية بأعمال مسرحية مميزة تعكس الهوية الوطنية والثقافية للدولة، مؤكداً سموه: «أن مسرح رأس الخيمة يزخر بالطاقات الشبابية المبدعة التي تشكل امتداداً للتاريخ الكبير للمسرح».