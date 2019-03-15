قرينة حاكم رأس الخيمة: القيادة تدعم شباب الوطن لخلق جيل متمكّن بالعلم

المصدر: رأس الخيمة - وام

زارت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، واطلعت على المشروعات الابتكارية التي نفّذتها طالبات الإعلام والهندسة وعلوم الكمبيوتر والمعلومات.

وأكدت قرينة حاكم رأس الخيمة دعم القيادة الحكيمة بالدولة لشباب وفتيات الوطن، بهدف خلق جيل متمكّن بالعلم والمعرفة وقادر على صناعة مستقبل أفضل له وللأجيال المقبلة، مشيرةً إلى أن كليات التقنية العليا واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال إعداد الطلبة وتمكينهم من التعامل مع متغيرات سوق العمل والتنافسية، في ظل ما تركز عليه من تعليم تطبيقي يعزز الإبداع والابتكار، ويجعل الطلبة على ارتباط بمؤسسات العمل، معبرةً عن فخرها بالطالبات وحماسهن وحرصهن على التميز.

مشاريع

واستمعت لشرح من الطالبات عن الأفكار التي تتمحور حولها مشاريعهن واللاتي يقدمن من خلالها حلولاً لتحديات وتطويراً لخدمات تتعلق بالمجتمع وقطاعات العمل المختلفة، كما تعرفت إلى البيئة التعليمية المتطورة التي تحتضنها الكليات، والتي تمكّن الطالبات من البحث والابتكار وتطوير الأفكار وتطبيق معارفهن وخبراتهن العلمية.

مهارات

وعبّرت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد عن سعادتها بما شاهدته من بيئة تعليمية متطورة ومحفزة في كليات التقنية برأس الخيمة ومن مشروعات الطالبات التي لمست فيها مهاراتهن وقدرتهن على الإبداع، ووعيهن باحتياجات المجتمع والقضايا والتحديات في العديد من قطاعات العمل، مما يدعم فرص توظيفهن وقدرتهن على إثبات ذواتهن في سوق العمل، في ظل ما يتمتعن به من معرفة وقدرة على الابتكار، مشيرةً إلى أهمية تشجيع الطالبات واحتضان أفكارهن وتطويرها، بالتعاون مع مختلف جهات ومؤسسات العمل وفق الاحتياجات المستقبلية.

من جانبه، عبّر الدكتور يحيى الأنصاري، مدير كليات التقنية برأس الخيمة، عن سعادتهم في الكليات بزيارة قرينة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، التي عكست من خلال زيارتها مدى اهتمامهما ببناتها الطالبات، وحرصها على الاطلاع على إبداعاتهن من المشاريع المبتكرة، والتحدث إليهن عن دراستهن والأفكار التي يطرحنها في مشروعاتهن ونظرتهن إلى سوق العمل والمهارات التي يحرصن على امتلاكها، ليمثلن إضافة نوعية وحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية عامة ودعم المشروعات والخطط المستقبلية لإمارة رأس الخيمة بشكل خاص.