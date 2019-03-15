الإمارات تحتفل بيوم الطفل بفعـاليات ومبـادرات رائدة

المصدر: أبوظبي - وام

وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أبناءها الأطفال ليكونوا عُدة المستقبل، وهنّأتهم باختيارهم، وأوصتهم بأن يكونوا قدوة للأطفال الآخرين، وأن يكونوا سفراء لدولة الإمارات، يمثلون بلادهم بأفضل شيء، متمنيةً لهم التوفيق.

جاء ذلك خلال استقبالها، بعد ظهر أمس، في قصر البحر، أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال الذين شهدوا الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي أقامه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحديقة أم الإمارات.

وأدت رئيسة المجلس، أمام سموها، القسَم المعروف في مثل هذه الحالات، كما ألقى أحد الأطفال قصيدة شعرية معبّرة، فيما أعرب الأطفال عن شكرهم واعتزازهم بسموها التي وجّهت بإنشاء هذا المجلس، ليكون منبراً حراً للتعبير عما يجول في خواطر الأطفال وأفكارهم من تطلعات وآمال في الحاضر والمستقبل.

فخر

وقالوا: إنهم يفتخرون بقيادة دولتهم الرشيدة وبأمهم سمو أم الإمارات التي لا تدخر وسعاً في دعمهم وتوفير كل الفرص وتسهيلها، ليستفيدوا منها، ويحققوا أمنياتهم في حياتهم ومستقبلهم.

وأعرب أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال عن عزمهم على أن يكونوا عند حسن ظن قيادتهم بهم، وأن يستفيدوا من الفرص التي وفرتها لهم الدولة، ليحققوا الآمال التي يتطلع إليها مجتمعهم حاضراً ومستقبلاً.

وأشادت سمو أم الإمارات بالوعي الذي يتمتع به أطفال الإمارات، وعبّرت عن ارتياحها لما سمعته منهم من طموحات وآمال عريضة، تؤكد أن أبناء زايد عند حسن الظن بهم، وأنهم سيحافظون على القيم والمبادئ التي كان يحرص عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ودعت سموها أبناءها الأطفال إلى الاستفادة من التسهيلات والفرص التي توفرها الدولة لهم، وأن يتطلعوا ألي مستقبلهم بثقة، من خلال النهل من العلوم ما استطاعوا، ليكون أطفال اليوم شباب الغد، وعماد المجتمع الذي يقود البلاد إلى التقدم والرقي.

حضرت المقابلة الريم عبد الله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

إنجازات كبيرة على صعيد خدمات الأم والطفل

حقق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إنجازات كبيرة على صعيد تقديم خدمات الرعاية بشؤون الأم والطفل الإماراتي في دولة الإمارات.

وأطلق المجلس بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وبالتعاون مع عدة جهات في الدولة استراتيجيتي الأمومة والطفولة وتعزيز حقوق الأطفال «أصحاب الهمم 2017 -2021».

ووفقاً لهاتين الاستراتيجيتين فقد ارتقى المجلس إلى مستويات متقدمة في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتقدمة الخاصة بالأم والطفل والتي تقوم على إيجاد بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين وتحقيق الرفاهية المنشودة للأمهات والأطفال في كافة المجالات وخاصة التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية.

مرجع

ويعتبر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المرجع الأساسي لصانعي القرار في مجال الأمومة والطفولة في دولة الإمارات ويعمل على تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة وتشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات وتوجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تعلم على رعاية الأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للأطفال والأمهات.

كما يمثل المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية والدولية وفي المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأمومة والطفولة.