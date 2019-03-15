نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج فريد في رعاية الطفل

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «إن احتفالنا بيوم الطفل الإماراتي هو احتفاء بالالتزام القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه»، وبيّن معاليه أن الدولة تعتبر نموذجاً فريداً في رعاية الطفل.

وتقدم معاليه في كلمة له بمناسبة يوم الطفل الإماراتي بالتحية والتهئنة وبالشكر والعرفان والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، باعتبار الاحتفال بهذا اليوم تتويج لرؤيتها الحكيمة وتوجيهاتها المخلصة وعملها المستمر في رعاية الطفولة، والتأكيد دوماً على أن تربية الأطفال والاهتمام بهم وحماية حقوقهم بالتعليم الجيد والحياة الكريمة والاستمتاع بطفولتهم والنمو في بيئة صالحة هو على رأس أولويات المجتمع الإماراتي.

وأضاف: «نعتز كثيراً، بتوجيهات سموها المستمرة بأن الاهتمام بالطفل في الإمارات هو دليل على تقدم المجتمع ونعتز بمبادراتها المتواصلة لتنمية قدراته الفكرية والاجتماعية إلى جانب العناية بصحته، والاهتمام بكرامته وتهيئة مُناخ اجتماعي وثقافي هادف يتسم بالرعاية الحانية والمحبة الصادقة وينمّي لديه وباستمرار روح الإبداع والتميز والابتكار، إضافة إلى حب الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية والتزوّد بقيم مجتمع الإمارات في العطاء والإنجاز والتسامح والتعايش.

اعتزاز

وأكد معاليه: «أننا ونحن نحتفل بيوم الطفل الإماراتي فإنما نشعر ببالغ الاعتزاز بالرؤية الثاقبة لسمو «أم الإمارات»، وبمبادراتها الرائدة لإزالة كل العوائق التي تحول دون التربية السليمة للطفل والاهتمام بأمه وبأسرته، وفق أفضل ما في العالم من ممارسات».