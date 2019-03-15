أمل القبيسي: الطفل ثروة وطنية تمثل ذخيرة للبناء

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على الاهتمام بالطفل كونه ثروة وطنية تمثل ذخيرة البناء والمستقبل، وعملت على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً فاعلاً في المجتمع من خلال عدد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، مؤكدة أن الدولة وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، من خلال الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية اللازمة، ما يجسّد رؤية وحرص وتوجيهات القيادة الحكيمة على تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم للإسهام بجدية وفاعلية في بناء إمارات المستقبل.

ركيزة

وأكدت معاليها أن اعتماد الـ 15 من مارس من كل عام للاحتفال بـ«يوم الطفل الإماراتي» وبمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إنما يترجم حرص الدولة على دعم ورعاية حقوق الطفل وصونها، بوصفها ركيزة من ركائز نهضتنا التنموية والحضارية، ومؤشراً من أبرز مؤشرات تنافسية الدولة عالمياً، لا سيما أن الدولة من أوائل دول العالم التي اهتمت بسنّ تشريعات تحمي حقوق الطفل، ابتداءً من الدستور، الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القصر في مادته الـ 16 التزاماً مجتمعياً، ونصّ على إلزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الابتدائية، وكذلك في بقية المراحل التعليمية.