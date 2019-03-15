عهود شهيل: الإمارات هيأت لأطفالنا سبل الاستقرار والرفاهية والإبداع

المصدر: عجمان - البيان

أكدت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمت بمرحلة الطفولة، فوفّرت لأبنائنا سبل الرعاية، حتى صار الطفل الإماراتي ينعم بالراحة والطمأنينة والاستقرار، في ظل سن القوانين التي تصون حقوقهم، وتؤهلهم للنمو بشكل سليم، معبدةً بذلك الطريق لإبداعاتهم وطموحاتهم التي ستكبر يوماً لتتحول إلى إنجازاتٍ في كافة الميادين.

حرص

وأضافت: «نحتفي اليوم بهذه المناسبة العزيزة، التي تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المجتمع عموماً والأسرة بوجه خاص، من خلال تخصيص يومٍ للاحتفاء بفلذات أكبادنا»، لافتة إلى أن الطفولة في الإمارات ينظر إليها الجميع من مؤسسات وأفراد كمرحلة أساسية في نجاح المجتمع وتطوره وازدهاره.

بلد الخير

وأشارت إلى أن رحلة السعـــادة في أي مجتمع تبدأ بإسعاد الأطفــال، ونحن هنا في بلد الخير والسعــادة، فلابد من أن نفرح أبناءنـــا، وأن نحتفي بهم، ليس في هذه المناسبـــة فقط بل في كل يوم، فهؤلاء هم زهور الحاضر وأمل الغد المشرق.