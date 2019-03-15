أحمد بن سعود يشهد الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أمس، احتفال إدارة الدفاع المدني بأم القيوين باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار «أطفالنا مسؤوليتنا» بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي. كما شهد الاحتفال الذي أقيم في المركز الثقافي بأم القيوين اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، ومديرو الجهات المحلية والاتحادية وعدد من الضباط. وأكد المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين: «أن احتفال الإدارة باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «أطفالنا مسؤوليتنا»، يهدف إلى توجيه رسالة لأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع لزيادة الوعي بأهمية مراقبة الأبناء خصوصاً الأطفال منهم والعناية والاهتمام بهم وتجنيبهم المخاطر والسلوكيات الخاطئة، والاهتمام بالإنسان يبدأ بالطفل فهو شأن من شؤون هذا الوطن، وقيادتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في العناية بالطفل والاهتمام به».

وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي بالتزامن مع عام التسامح الذي يجسد قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعايش بين شعب الإمارات وشعوب العالم، كما يأتي تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، ما يؤكد أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل التي يجب زيادة معدلات الوقاية والسلامة فيها. وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة استعراضية تبين أهمية الدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني قدمها طلبة مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية ومدرسة أم الشهداء للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى عرض فيديو توعوي عن مسببات الحريق. وفي الختام قام الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا يرافقه المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه بتكريم الشركاء والمساهمين.