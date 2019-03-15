الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحتفي بالمبادرة

المصدر: دبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية مبادرة يوم الطفل الإماراتي، التي أطلقت بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مبدأ الالتزام بحقوق أطفال الإمارات بشكل عام، وتنشئتهم تنشئة سليمة، على اعتبارهم بناة المستقبل وصنّاعه.

وأحيت الهيئة مناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 من مارس من كل عام، وذلك من خلال عدة فعاليات لأطفال حضانتها، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وموظفيها، وأولياء أمور الأطفال، حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني، وتضمن عدداً من النشاطات الترفيهية والفنية.