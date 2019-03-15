«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستقبل 1027 حالة في 2018

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن تقريرها السنوي لعام 2018، وتضمن عدد الحالات التي تم استقبالها من ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها المؤسسة خلال العام 2018 بلغ 1027 حالة، من بينها 85 حالة تم إيواؤها، و942 حالة لم تكن بحاجة للإيواء ولكن حصلت على خدمات الرعاية والتأهيل.

وتضمنت الحالات 526 حالة عنف منزلي بنسبة 51%، و410 حالات إنسانية مختلفة بنسبة 40%، و52 حالة إساءة للأطفال بنسبة 5%، إضافة إلى 8 حالات ضحايا إتجار بالبشر، و4 حالات من المشتبه بتعرضهم للإتجار بالبشر، إلى جانب 27 حالة إساءة للمرأة.

وفيما يتعلق بالعنف المنزلي أوضح التقرير أنه تم إيواء 19 حالة من هذه الفئة، فيما بلغت نسبة الإماراتيين من حالات العنف المنزلي 23.6%، كما بلغت نسبة الذكور في هذه الفئة نحو 2%.

وفيما يتعلق بالإساءة للأطفال أوضح التقرير أنه تم إيواء 33 من هذه الفئة، وبلغت نسبة الذكور نحو 37% فيما بلغت نسبة الإناث نحو 63%، وبلغت نسبة الإماراتيين في هذه الفئة نحو 54%، وتصدر الأب مرتكبي الإساءة بنسبة 83% ثم الأم بنسبة 15% والأقارب بنسبة 2%، وتعرض جميع حالات هذه الفئة للعنف اللفظي بنسبة 100% فيما تعرض 81% للإهمال، و38% للإساءة المالية، وأيضاً 38% للإساءة الجسدية، و8% للإساءة الجنسية.

وذكر التقرير أن جميع حالات ضحايا الإتجار بالبشر البالغ عددهم 8 حالات كانوا من الإناث، من بينهم 62.5% من الأطفال و37.5% من البالغين، وكان الشخص المتاجر بالضحية في 50% من الحالات هو الشخص الذي وعدهم بالوظيفة، وفي 25% من الحالات كان شخصاً غير معروف، فيما كان زوج الأم هو الشخص المتاجر في 12.5% من الحالات، وأيضاً أحد أصدقاء العائلة في 12.5% من الحالات.

وتنوعت الحالات الأخرى بين حالات إنسانية وطلبات استشارة أسرية ونفسية، والإبلاغ عن الإساءة، إضافة لطلب مساعدة مالية أو مرافقين للحالات وغير ذلك.

وأكدت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال:«أن مركز الاتصال بالمؤسسة يستقبل سنوياً ما يقارب 7000 مكالمة».

وأوضحت أن إطلاق التقرير السنوي للمؤسسة يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة في تقديم يد المساعدة لضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال، والجهود التوعوية التي تبذلها لتعزيز استقرار وتلاحم المجتمع، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدثت غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعائشة المدفع، مسؤول البرامج والبحوث، عن أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي، وأساليب استقبال وتأهيل الحالات التي تستقبلها المؤسسة.