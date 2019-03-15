أنشطة مميزة في وزارة تطوير البنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارةُ تطوير البنية التحتية دولةَ الإمارات احتفالَها بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 من مارس كل عام، بتنظيمها فعاليات وأنشطة متنوعة بديوانها في إمارة دبي والمناطق التابعة لها في مختلف مناطق الدولة، وقد استهدفت أبنـاء الموظـفين وطلبة المـدارس وأصـحاب الهمم.

وتضمنت الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة وطني الإمارات، ومدرستي الثاني من ديسمبر والأقصى، وحضرها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والمهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية، فقرات هندسية ترفيهية وفنية وثقافية.