«جمارك دبي» تنظم فعاليات متنوعة

المصدر: دبي- البيان

احتفلت جمارك دبي أمس، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لأطفال حضانة والدائرة وأولياء الأمور والموظفين بشكل عام، شملت إقامة ورشة عمل «الشخصية المتوازنة من خلال اللعب»، زاوية تصوير بشخصية كرتونية «جمروك وجمروكة»، وتقديم هدايا للأطفال من خلال مبادرة «تهادوا تحابوا بين الأطفال»، بالإضافة إلى معرض مصغر لاحتياجات الأسرة والطفل كذلك إجراء فحوصات طبية للأطفال، انطلاقاً من الدور المحوري للدائرة في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، في تنظيم فعاليات هدفها تشجيع الأطفال على التواصل وتحفيزهم على تحمل المسؤولية وإحداث تواصل مع البيئة المحيطة بهم.

ويأتي الاحتفال بـيوم الطفل الإماراتي مواكبة مع المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالاحتفال بهذه المناسبة في تاريخ 15 مارس من كل عام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020، بهدف توعية كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع، ومن خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاهتمام بهذا الجانب.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي إن مناسبة يوم الطفل الإماراتي يعد من المناسبات الوطنية للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال الغد ودعم كل الأسس التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومواكبة مئويتها 2071، حيث أصبحت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة.