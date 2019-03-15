محمد بن زايد يبحث ورئيس السنغال تعزيز علاقات التعاون وقضايا إقليمية ودولية

المصدر: وام



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، الذي يزور الدولة حاليا لحضور الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019".

وبحث سموه وضيف البلاد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما استعرض سموه والرئيس ماكي سال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاءان إلى أهمية الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي والتي تعد الحدث الإنساني الأكبر رياضيا وثقافيا واجتماعيا، ونموذجا عالميا في التضامن والمحبة والسلام.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.