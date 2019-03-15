«الإحسان الخيرية» تكرّم رعاة وشركاء «رمضان أمان 7»

المصدر: عجمان - البيان

كرم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، شركاء ورعاة حملة «رمضان أمان 7»، التي تعد نموذجاً رائداً في العمل التطوعي والإنساني، إضافة إلى التعاون المثمر مع قيادات الشرطة في الدولة، تحت شعار «رمضان بلا حوادث»، لتحقيق السلامة والأمان للسائقين.

وقال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي: «إن الجمعية وفق رؤيتها الاستراتيجية تؤمن بضرورة الخدمة المجتمعية من خلال الحفاظ على أرواح الصائمين بالتعاون مع الشرطة والفرق التطوعية في كافة أنحاء الدولة، خاصة أن الإحصاءات المرورية بينت أن الحملة ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث في رمضان، موجهاً الشكر الجزيل إلى الجهات الحكومية والخاصة التي تضافرت جهودها في تحقيق هذه الحملة وتنفيذها».