المري يتفقد الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

هنأ اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بمناسبة فوز دولة الإمارات عبر تطبيق شرطة دبي الذكي بجائزة القمة العالمية للحكومات عن فئة الخدمة المبتكرة، وراية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن مبادرة مركز الشرطة الذكي كأفضل مبادرة حكومية وحصول المركز على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

وأعرب اللواء عبدالله خليفة المري عن سروره بأن البرنامج يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أن شرطة دبي تتبنى ما قاله سموه: «إن تحقيق سعادة المتعاملين، يمثل الهدف الأسمى للعمل الحكومي»، وتسعى جاهدة لتعزيز ثقة وسعادة المتعاملين بتقديم خدمات نوعية تواكب توجهات القيادة والتطورات المتسارعة لدبي الذكية، وتحقق سعادة المتعاملين التي تعد المقياس الرئيس لكفاءة وتميز العمل الحكومي، مثمناً جهود فريق عمل القيادة العامة لشرطة دبي، وموجهاً شكره لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، وداعياً الضباط والأفراد والمدنيين كافة لبذل المزيد من العطاء للارتقاء بشرطة دبي إلى أعلى المراكز.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المري الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة، ونائبه لشؤون التطبيقات العقيد عدنان محمد، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم حسين بن غليطة نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وعدد من الضباط.

مشاريع

واطلع اللواء المري على المشاريع التقنية التي نفذتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في العام 2018، بالإضافة إلى تطوير الخدمات في العام الجاري، ونتائج تطوير دفتر المخالفات الذكي والضابط الذكي والتوقيع الإلكتروني، كما اطلع على ما أنجزه تطبيق شرطة دبي الذكي، حيث أنجز 508 آلاف و506 معاملات العام الماضي. واطلع على نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز بيانات شرطة دبي، والذي سيكون أحد أهم المراكز الحيوية المُجهزة بتجهيزات خاصة ومواصفات عالمية ومزودات للطاقة الشمسية والاحتياطية.

استراتيجية

واستمع إلى الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي لعام 2018 -2021 التي تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين اعتماداً على أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجمهورين الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية إضافة إلى تحقيق سرعة ودقة الاستجابة للمتعاملين بمختلف لغاتهم وتحليل الأدلة بالواقع المعزز من خلال التطبيقات الافتراضية ورفع كفاءة موظفي الشرطة في استخدام تقنيات وأساليب الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق توجهات القيادة الرشيدة ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول وتقدم حلولاً عملية وسريعة تتسم بالجودة والكفاءة.

هوية

اطلع اللواء عبد الله المري على الهوية الجديدة للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي واستعرض استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2018-2021، التي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات الساعية إلى تعديل وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خدمة وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز وخلق بيئة عمل مبتكرة، لتكون الإمارات الأولى في العالم في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية.