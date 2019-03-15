عصام الحميدان يبحث التعاون بين النيابة العامة وشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل عصام الحميدان، النائب العام بدبي، في مكتبه، اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمقدم حمد محمد عبد الله، مدير إدارة أمن المنشآت، وعدداً من الضباط وموظفي النيابة العامة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة، وبحث سبل تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي في تأمين مبنى النيابة العامة والذي يأتي ضمن توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي في إجراءاتها الأمنية.

وقال اللواء الغيثي، إن توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تقضي بتنفيذ توجهات الحكومة الرشيدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والدوائر في دبي لتحقيق الأهداف المشتركة المنشودة.

ومن جانبه، شكر النائب العام القيادة العامة لشرطة دبي على تعاونها وحرصها على بث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة الآمنة والذكية.