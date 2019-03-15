«عصف ذهني» في شرطة أبوظبي عن تحديات الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت جلسة عصف ذهني لمجلس شباب شرطة أبوظبي وضع استراتيجية للتحديات التي تواجه الشباب العاملين لديها من منظور المجلس.

وأكد اللواء سالم شاهين، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، تحفيز الشباب على تقديم الحلول الابتكارية والإبداعية والتميز في العمل، من أجل تعزيز عملهم في المنظمة الأمنية وتلبية احتياجات المجتمع الشبابي في إمارة أبوظبي.

وجرت الجلسة في المكتبة الذكية بمجمع إدارات الشرطة، بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الضباط من مختلف القطاعات الشرطية. وقال شاهين: إن جلسة العصف الذهني تعزز التواصل بين الشباب، وتبادل الأفكار، وهي جزء من عملية التطوير والتحسين الذاتي في العمل.

ولفت إلى أن جميع التوصيات والمخرجات سيتم وضعها في خطط تشغيلية تطويرية من أجل إسعاد الموظفين.

وتطرقت الجلسة إلى عدد من التوصيات والمخرجات واستعراض أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال الدورة الحالية وتقديم أفضل الحلول التي تعزز العمل الشبابي للدورات المستقبلية.