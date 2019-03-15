ضاحي خلفان يهنئ محمد بن حيدر لحصوله على الدكتوراه الفخرية

المصدر: دبي - البيان

قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، التهنئة إلى رجل الأعمال محمد عمر بن حيدر، رئيس مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، لحصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية من ويلز في بريطانيا.

وأشاد معاليه بدعم بن حيدر اللامحدود لأنشطة وبرامج جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ووصفه بأنه رجل يملك الحس الوطني الصادق تجاه أبناء الوطن، وصاحب الأيادي البيضاء التي ساهمت ودعمت ورعت أنشطة الجمعية على مرّ السنوات الماضية، لتحقيق أهدافها وخططها وبرامجها، والتي لولاها لما تحقق للجمعية ما حققته اليوم من إنجازات. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى محمد بن حيدر، في مكتبه بمنطقة القرهود صباح أمس.