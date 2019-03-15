وزير الشؤون الداخلية في قيرغيزستان يستقبل وفداً من شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل كشقار دجنوشاليف، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية قيرغيزستان، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، ضم الرائد خالد المندوس من الإدارة العامة للعمليات، والنقيب سعيد البديوي من أكاديمية شرطة دبي، ضمن زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين الجانبين بما يعزز الجهود الأمنية ويحقق الأهداف المشتركة في بسط الأمن والأمان، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه القطاعات الأمنية في قيرغيزستان.

واستهل الوفد جولته بزيارة غرفة العمليات المركزية، واستمعوا لشرح مفصل عن غرفة العمليات وطبيعة عملها والأجهزة والمعدات المستخدمة فيها، إضافة إلى التعرف على آلية التنسيق وكيفية القيام بعملية التأمين للأحداث المختلفة .