شرطة أبوظبي تدعو للعبور من الأماكن المخصّصة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي المشاة إلى العبور من الأماكن المخصصة، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات وعبورهم الطرق بأمان دون تعرضهم لحوادث الدهس.

وحثت المشاة على الانتباه وعدم الانشغال بالهاتف أثناء العبور تفادياً لتعرضهم لخطورة حوادث الدهس، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة. ودعت السائقين إلى الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، ومنحهم الأفضلية في العبور.

وتطبق شرطة أبوظبي المخالفات التالية للسائقين والمشاة «عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم» مخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية، «عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية، وعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم» مخالفتها 400 درهم.