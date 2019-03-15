المطالبة بوضع معايير موحدة تجمع المباني الخضراء والمستدامة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أوصى المشاركون في فعاليات منتدى عجمان الرابع لاستدامة العمارة ذات الكفاءة وتغير المناخ، الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالتعاون مع الشبكة العالمية للطاقة المتجددة البريطانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في «مركز عجمان X» التابع للدائرة، بضرورة وضع معايير تطوير المباني الخضراء إلى المباني المستدامة وتحقيق الاستدامة الخضراء والجمع بين المباني المستدامة والمباني الخضراء في معايير موحدة، وأهمية زيادة الوعي والتثقيف لجميع الشرائح حول المدن والمباني الخضراء من خلال الورش والمؤتمرات والنشرات وقنوات التواصل الاجتماعي الفعالة لتحسين السلوكيات الخاطئة إلى عادات صحيحة لاستخدامات الطاقة والنفايات وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية وفق أحدث المناهج العلمية والتقنية.

المباني الخضراء

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، يأتي تنظيم المنتدى لاستدامة العمارة ذات الكفاءة وتغير المناخ للعام الرابع على التوالي، لافتاً إلى أنه في كل عام يخصص لمناقشة أبرز القضايا البيئية التي تواجه عملية الاستدامة والتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المنتدى الرابع شارك خلاله 10 خبراء من دول مختلفة وتم تقديم 10 أوراق عمل تناولت أبرز الأفكار الجديدة في مجالات المباني الخضراء والاستدامة، وحضر جلسات العمل والورش المصاحبة 400 شخص من بلديات الدولة والمؤسسات المختصة بمجالات العمارة والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن أهداف المنتدى هي بحث السبل والوسائل العلمية والتقنية المطلوبة لرفع الوعي العام بالمباني الخضراء وسبل تطويرها إلى مبانٍ مستدامة والعمل على تطبيق رؤية إمارة عجمان 2021 والأجندة الوطنية في مجالات المباني الخضراء والاستدامة.