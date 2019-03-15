اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تعزز التواصل مع موظفات الهيئة

المصدر: دبي- البيان

باشرت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي أولى أنشطتها للعام 2019 بتنظيم زيارات ميدانية لمختلف فروع الهيئة، حيث التقت عضوات اللجنة موظفات الهيئة في المبنى الرئيس ومبنى الهيئة المستدام في القوز، ومباني الهيئة في الحضيبة وجبل علي، وورسان وتم تنظيم جلسات عصف ذهني تناولت عدة محاور تشمل: الاستدامة، والتمكين، والمجتمع، والهوية الوطنية، وعام التسامح .

وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة حرص اللجنة على تنظيم الزيارات الميدانية وجلسات العصف الذهني لتعزيز التواصل المباشر والفعال مع أصحاب العلاقة، مسترشدة بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «القائد الحقيقي لا يغلق الباب الذي بينه وبين الناس، ولا يعزل نفسه عن جمهوره، بل يكون جزءاً من الحياة الحقيقية، حياة الميدان».

وأضافت الجوكر: «تعد هذه المقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الدافع الأكبر لنا في اللجنة النسائية للتواصل المباشر مع الموظفات، والحرص على إشراك الموظفات من مختلف الدرجات والمسارات الوظيفية، الفنية أو الإدارية، في رسم توجهات اللجنة، كما تنسجم مع استراتيجية الهيئة في تمكين الموظفات وتعزيز دورهن في التخطيط لمختلف الأنشطة والفعاليات، التي تسهم في توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة حاضنة للأفكار والاقتراحات».

وكانت اللجنة النسائية لعام 2019 قد تشكلت مؤخراً برئاسة فاطمة محمد الجوكر، المستشار القانوني المساعد في الهيئة، وعضوية كل من عائشة عبدالله العسم، ومهرة بن طوق المري، وأمل كوشك، وهند عوض التميمي، وأمل علي الحمادي، وفاطمة محمد العليلي، ومريم خميس سالمين، وعائشة عبيد حدادي، ونورة محفوظ الشحي، وعلياء سالم السويدي، وفاطمة حمد السويدي، ويمثلن مختلف قطاعات الهيئة.