راشد بن حميد يكرم أصحاب الإنجازات والجنود المجهولين في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت إدارة البلدية والتخطيط بعجمان الملتقى السنوي للدائرة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والمديرين التنفيذيين والموظفين والعمال، وأقيم الحفل في فندق عجمان لتكريم أصحاب الإنجازات لعام 2018 والجنود المجهولين من الموظفين، والعمال ممن تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاماً في الدائرة.

وأشاد رئيس الدائرة بالدور الكبير لموظفي البلدية في خدمة سكان الإمارة وأفراد المجتمع، وبجميع الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية. وأكد، أن هذه الجهود تنعكس على اقتصاد إمارة عجمان ومجتمعها بالإيجابية، فاليوم عجمان تتحلى بطرق جميلة وبخدمات بنية تحتية متقدمة وحدائق والكثير من الخدمات التي قدمتها دائرة البلدية بجهود موظفيها.